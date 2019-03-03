Lider Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Hatay ekibi Payas deplasmanından beraberlikle ayrıldı.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 24. Hafta maçları sona erdi. Lig liderliğini sürdüren Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Hatay ekibi Payas deplasmanından beraberlikle ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından puanını 52’ye çıkaran temsilcimiz, 1 puanla kapattığı haftada en yakın rakibi Kocaelsipor’un Buca deplasmanından puansız dönmesinin ardından aradaki puan farkını 9’a yükseltti.
Bayburt İl Özel İdare 25. Hafta maçında 6 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Bucaspor’la karşılaşacak.