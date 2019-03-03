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Lider 1 puan aldığı haftada farkı açtı!

Lider Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Hatay ekibi Payas deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Lider 1 puan aldığı haftada farkı açtı!
03 Mart 2019 Pazar 14:49

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 24. Hafta maçları sona erdi. Lig liderliğini sürdüren Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Hatay ekibi Payas deplasmanından beraberlikle ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından puanını 52’ye çıkaran temsilcimiz, 1 puanla kapattığı haftada en yakın rakibi Kocaelsipor’un Buca deplasmanından puansız dönmesinin ardından aradaki puan farkını 9’a yükseltti.

Bayburt İl Özel İdare 25. Hafta maçında 6 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Bucaspor’la karşılaşacak. 



 

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