Kurban Yazoğlu adına düzenlenen ,Cirit Turnuvası sonuçlandı

Kurban Yazoğlu adına düzenlenen ,Bayburt Cirit Turnuvası sona erdi.

Turnuvayı Bayburt Atlı Spor Kulübü birinci olarak tamamladı. Bayburt'ta eğitim ve spor alanında yaptığı hizmetlerle her zaman hayırla yad edilen merhum Kurban Yaoğlu anısına düzenlenen tunuvaya Bayburt’ta faaliyetlerini sürdüren 6 takım katıldı. Lig usulü oynanan turnuvada toplamda 15 maç oynandı.

Dün oynanan son maçların ardından takımlara ödülleri verildi. Aslan Dağı eteklerindeki Cirit sahasında Bayburt Atlıspor ile Gençosman Atlıspor kulübü arasında oynanan maçı kazanan Bayburt Atlı Spor Kulübü turnuvayı birinci tamamladı.

Turnuvada sıralama şu şekilde oluştu:

1. Bayburt Atlı Spor Kulübü

2. 21 Şubat Atlı Spor Kulübü

3. İpekyolu Atlı Spor Kulübü

4. Genç Osman Atlı Spor Kulübü

5. Çoruh Atlı Spor Kulübü

6. Dede Korkut Atlı Spor Kulübü

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, “Altı cirit takımlarımızı tebrik ediyorum. Müsabakalara teşrif eden protokolümüze, seyircilerimize, hakem komitesine, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Köprücü, turnuvanın Yazoğlu adına düzenlendiğini hatırlatarak, “Kıymetli büyüğümüz Kurban Yazoğlu’nu da spora verdiği desteklerle hep hatırlıyor, kendisini rahmetle anıyoruz” diye konuştu. Genç Osman Atlıspor Kulübü Başkanı İbrahim Pekmezci ise, turnuvanın Kurban Yazoğlu ismine yakışır bir şekilde başlayıp sona erdiğini ifade ederek, turnuvaya katılarak mücadele eden tüm takımları ve sporcularını kutladığını belirtti.

Ödül töreni öncesi davul zurna eşliğinde bar ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Ödül törenine; Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve davetliler katıldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt dışında olduğu için turnuvanın final gününe katılamadı.

Ödül töreninin ardından sporcular ve yöneticilere Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde yemek ikram edildi.