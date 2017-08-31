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KUPA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup, İl Özel İdare Gençlik spor Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde sahasında Pazar spor’u ağırladı. Bayburt Grup rakibinin 2 golüne engel olamayarak Ziraat Türkiye Kupasından elendi.

KUPA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ
31 Ağustos 2017 Perşembe 13:53

Karşılaşma Genç Osman Stadyumu’nda saat 15. 00’da başladı. Mücadelenin ilk yarısı misafir takımın üstünlüğü ile geçerken ikinci yarı oyuna ağırlığını koymaya çalışan Bayburt Grup Oğuzhan’ın penaltıdan kazandığı gol ile tura göz kırpsada ataklar sonuç vermeyince Bayburt’ta Ziraat Türkiye Kupasından elendi.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: HARUN TOPLAR XX, EMRE ASLAN XX, ÖMER KARAKAYA XX

 BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Mehmet x, Ali xx, Oğuzhan xx, Mert x (Dk. 45 Murat xx), Gökhan xx, Nazif x ( Dk. 45Yunus xx) ,  Tolga x, Özkan x ( Dk 68 Hüseyin Ali xx) , Rahmi xx, Hasan xx

PAZAR SPOR: Salih xx, Emrecan xx, Önder x, Maksut x,Sinan xx ( Dk. 58 Altan x ), Turgay x,Kadir  x, Egemen xx, Ufuk x, Taha xx

GOLLER: Sinan , Emrecan  ( Pazar Spor ) Oğuzhan (P) ( Bayburt Grup)

KIRMIZI KART ; Dk.76 Altan (Pazar Spor )

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