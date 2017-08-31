KUPA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bayburt Grup, İl Özel İdare Gençlik spor Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde sahasında Pazar spor’u ağırladı.
Bayburt Grup rakibinin 2 golüne engel olamayarak Ziraat Türkiye Kupasından elendi.
Karşılaşma Genç Osman Stadyumu’nda saat 15. 00’da başladı. Mücadelenin ilk yarısı misafir takımın üstünlüğü ile geçerken ikinci yarı oyuna ağırlığını koymaya çalışan Bayburt Grup Oğuzhan’ın penaltıdan kazandığı gol ile tura göz kırpsada ataklar sonuç vermeyince Bayburt’ta Ziraat Türkiye Kupasından elendi.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: HARUN TOPLAR XX, EMRE ASLAN XX, ÖMER KARAKAYA XX
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Mehmet x, Ali xx, Oğuzhan xx, Mert x (Dk. 45 Murat xx), Gökhan xx, Nazif x ( Dk. 45Yunus xx) , Tolga x, Özkan x ( Dk 68 Hüseyin Ali xx) , Rahmi xx, Hasan xx
PAZAR SPOR: Salih xx, Emrecan xx, Önder x, Maksut x,Sinan xx ( Dk. 58 Altan x ), Turgay x,Kadir x, Egemen xx, Ufuk x, Taha xx
GOLLER: Sinan , Emrecan ( Pazar Spor ) Oğuzhan (P) ( Bayburt Grup)
KIRMIZI KART ; Dk.76 Altan (Pazar Spor )
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