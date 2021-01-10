Kırklareli deplasmanında puan alamadık..

Bayburt Özel İdarespor, Kırklareli deplasmanından uzatmalarda yediği golle mağlup ayrıldı.

Hafta içi Pendik deplasmanında mağlup olan Bayburt Özel İdarespor, 32. dakikasında 10 kişi kaldığı ve iki kez öne geçtiği Kırklareli deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle mağlup ayrıldı.

Bayburt Özel İdrarespor, TFF misli.com 2 Lig'in 19. hafta müsabakasında rakibi Kırklarelispor'du. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan maça temsilcimiz gol ile başladı.

Başlama vuruşunun ardından ilk atakta, 1. dakikada Canan Ahmet Üstün ile golü bulan temsilcimiz, 14. dakikada kalesinde gol gördü. Karşılaşmaya beraberliği getiren golü Kubilay Akyüz kaydetti. 32. dakikada Salih Seyis'in kırmızı kartla oyun dışı kalması ile karşılaşmaya 10 kişi devam eden temsilcimiz, maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan taraf oldu.

57. dakikada Savaş Yorulmaz ile tekrardan öne geçen temsilcimiz, 61'de yeniden kalesinde gol gördü. Atakan Arslan'ın attığı golle 2--2 olan maçın 90 dakikası bu skorla tamamlandı.

Maç böyle bitecek derken ev sahibi Kırklarelispor, uzatma dakikalarında İbrahim Sürgülü ile bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bayburt Özel İdraespor, 14 Ocak'ta erteleme maçında ligin güçlü ekiplerinden Sakaryaspor ile Gençosman Stadyumu'nda karşılaşacak.