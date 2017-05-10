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Kick Boks Turnuvasında Altın Kemerler Sahiplerini Buldu

Bayburt’ta Şehit Polis Fethi Sekin anısına k1 kick boks altın kemer turnuvası Bayburt kapalı spor salonunda düzenlendi.

Kick Boks Turnuvasında Altın Kemerler Sahiplerini Buldu
10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:23

Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Altın Kemer Turnuvasına 6 ilden 30 sporcu katıldı.

Daha önce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına uluslararası profesyonel K1 Kick Boks Galasını organize eden Kick Boks Federasyon Temsilcisi ve Karma Dövüş Sporları Karadeniz Bölge Başkanı Emirhan KALHAN ‘ın organize ettiği Şehit Polis Fethi Sekin K1 Kick Boks Altın Kemer Turnuvası Bayburt Merkez Spor Salonu’nda cumartesi günü akşam saat 18:30 da başlayıp gece saat 23:30 da sona erdi.

Müsabakalarda 1. Olan sporcular 2017 yılı içerisinde Emirhan Kalhan tarafından Ankara veya İstanbul da organize edilecek ve a spor dan da canlı yayınlanacak Büyük Kick Boks Galasında ülkemizi temsil edecekler.

Müsabakalar sonucunda Birinciler altın kemer ve altın ile ödüllendirildi.

Katılan İller

Antalya, Bayburt, İzmir, Trabzon, Rize, Sivas

57 Kg Altın Kemer Sahibi

Nizam Turan ( Trabzon)

67 Kg Altın Kemer Sahibi

Fatih Odabaşı (Sivas)

70 Kg Altın Kemer Sahibi

Ali Kalmuk (Trabzon)

81 Kg Altın Kemer Sahibi

Remzi Mert Küçük (Trabzon)

57 Kg Bayanlar Altın Kemer Sahibi

Yaren Şişman ( Trabzon)

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