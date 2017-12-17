KENDİ SAHASINDA LİG SONUNCUSUNA DA BONKÖR.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00’da başlayan karşılaşmada Orhangazi Belediye Spor’u ağırladı.

Mücadelenin ilk dakikalarında atak üstüne atak yapan takımımız dakikalar ilerleyip aradığı golü bulamayınca takım Kaptanı Adem’in kendi kalesine aşırtma bir vuruşla attığı gol ile 0- 1 mağlup duruma düştü.

Yenilen golün şokunu üstünden atmaya çalışan Bayburt Grup bir kontra topu rakip takımın usta golcüsü Koray Kurt’un ayağından ikinci golü bularak abandone oldu.

Rakip ceza sahasına atak üstüne atak yapan Bayburt Grup ilk yarının son dakikalarında rakip takım oyuncusunun Yunus’a müdahalesinde orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada ki topun gerisindeki Oğuzhan topu kalecinin yattığı köşeye atarak kalecinin topu çelmesini sağladı ve penaltı vuruşu hayal kırıklığı yaşattı.

İlerleyen dakikalar da gol yollarında bir aktivite olmayınca ilk 45 dakika sonunda takımlar 0– 2 lik sonuçla soyunma odasına gittiler.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golleri ve en azından beraberliği yakalamaya çalışmak adına şuursuzca ataklar yaparken oyuna 79 dakikada giren Atahanın kontara top ile 89 . Dakikada yakaladığı pozisyonu gole çevirmesi ile durumu 0 – 3 yaptı.

Başka da atak ve sonuç belirleyici hareket olmayınca Bayburt Grup evinde lig sonuncusu Orhangazi’ye 3 puanı yediği 3 golle hediye etti ve ligin son maçı ile ilk yarı sona erdi.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: ALİM KANDEMİR X,OSMAN BARUK X, ALİ RIZA ÖZTÜRK X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Oğuzhan x, Mert x(Dk. 46 Murat x ), Nazif x (Dk. 84 Berkay x), Özkan xx, Adem x, Güray x(Dk. 62 Selçuk x ) ,Yunus x, Rahmi x, Hasan x, Aykut x

ORHANGAZİ BLD. SPOR: Erman xxx, Kadir xx, Uğur xx, Hasan x, Koray xxx (Dk 89 İlhan x), Yunus Emre xx, Murat x x, Yunus xx, Muhammet xx( Dk. 79 Atahan xxx), Mustafa xx, Oğuz x x(Dk. 85 İbrahim x)

GOL : Adem (K.K) Koray,Atahan ( Orhangazi Bel.Spor)

SARI KARTLAR: Mert,Oğuzhan ( Bayburt Grup),Mustafa,Murat ,Yunus Emre(Orhangazi Bel. Spor)