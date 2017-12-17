BİLİNÇSİZ TÜKETİM MUTSUZLUK GETİRİR
BİLİNÇSİZ TÜKETİM MUTSUZLUK GETİRİR
0
Ak Parti Merkez İlçe Yönetiminden Başkan Memiş’e Ziyaret
Ak Parti Merkez İlçe Yönetiminden Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Sanayi Esnafına Ziyaret
Sanayi Esnafına Ziyaret
0
DOĞAL TAŞ FABRİKASI OLAĞAN YÖNETİM KURULU
DOĞAL TAŞ FABRİKASI OLAĞAN YÖNETİM KURULU
0

KENDİ SAHASINDA LİG SONUNCUSUNA DA BONKÖR.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00’da başlayan karşılaşmada Orhangazi Belediye Spor’u ağırladı.

KENDİ SAHASINDA LİG SONUNCUSUNA DA BONKÖR.
17 Aralık 2017 Pazar 19:50

Mücadelenin ilk dakikalarında atak üstüne atak yapan takımımız dakikalar ilerleyip aradığı golü bulamayınca takım Kaptanı Adem’in kendi kalesine aşırtma bir vuruşla attığı gol ile 0- 1 mağlup duruma düştü.

Yenilen golün şokunu üstünden atmaya çalışan Bayburt Grup bir kontra topu rakip takımın usta golcüsü Koray Kurt’un ayağından ikinci golü bularak abandone oldu.

Rakip ceza sahasına atak üstüne atak yapan Bayburt Grup ilk yarının son dakikalarında rakip takım oyuncusunun Yunus’a müdahalesinde orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada ki topun gerisindeki Oğuzhan topu kalecinin yattığı köşeye atarak kalecinin topu çelmesini sağladı ve penaltı vuruşu hayal kırıklığı yaşattı.

İlerleyen dakikalar da gol yollarında bir aktivite olmayınca ilk 45 dakika sonunda takımlar 0– 2 lik sonuçla soyunma odasına gittiler.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golleri ve en azından beraberliği yakalamaya çalışmak adına şuursuzca ataklar yaparken oyuna 79 dakikada giren Atahanın kontara top ile 89 . Dakikada yakaladığı pozisyonu gole çevirmesi ile durumu 0 – 3 yaptı.

Başka da  atak ve sonuç belirleyici hareket olmayınca Bayburt Grup evinde lig sonuncusu Orhangazi’ye 3 puanı  yediği 3 golle hediye etti  ve ligin son maçı ile ilk yarı sona erdi.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: ALİM KANDEMİR X,OSMAN BARUK X, ALİ RIZA ÖZTÜRK X

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Oğuzhan x, Mert x(Dk. 46 Murat x ),  Nazif x (Dk. 84 Berkay x), Özkan xx, Adem x, Güray x(Dk. 62 Selçuk x ) ,Yunus x, Rahmi x, Hasan x,  Aykut x

ORHANGAZİ BLD. SPOR: Erman xxx, Kadir xx, Uğur xx, Hasan x, Koray xxx (Dk 89 İlhan x), Yunus Emre xx, Murat x x, Yunus xx, Muhammet xx( Dk. 79 Atahan xxx), Mustafa xx, Oğuz x x(Dk. 85 İbrahim x)  

GOL : Adem (K.K) Koray,Atahan ( Orhangazi Bel.Spor)

SARI KARTLAR: Mert,Oğuzhan ( Bayburt Grup),Mustafa,Murat ,Yunus Emre(Orhangazi Bel. Spor)

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Bayburt Dernekleri Yüzün yıl kutlama gecesi için karar aldı.
Sonraki Haber
KENDİ SAHASINDA LİG SONUNCUSUNA DA BONKÖR.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.