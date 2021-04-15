Kendi Sahamızda gol atamadık.

Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor’la golsüz berabere kalarak 1 puan aldı.

Yağmurlu ve soğuk bir havada başlayan maçın ilk 45 dakikasında her iki takımında sergilediği vasat futbolla gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı da aynı tempoda başladı ve her iki takımın gol çabaları sonuç vermedi ve takımlar 90 dakika sonrasında birer puanla sahadan ayrıldılar.

Bayburt Özel İdare spor puanını 41’e Karacabey Belediye spor ise 48 çıkardı.

Bayburt Özel İdare spor 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Bodrum spor’la mücadele edecek

STAD GENÇ OSMA

Hakemler: HAKAN ERGİN (XX),EJDER YAPICI (XX), SERDAR OSMAN AKARSU (X

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (xx), Ömer (xx) ,Savaş (xx)İbrahim (xx) ,Emre (x), Uğur Mustafa (xx), Ali Fırat(xx)(Dk.70 Deniz xx) ,Ömer (xx),Tolga (xx)(Dk.65 İlker x), Ramazan(x)(Dk.60 Salih xx),Sefa(xx

KARACABEY BLD. SPOR: Veysel, (x),Hasan (xx) ,Sergen (xx),İlyas (xx) , Arda (xx)(Dk 90 Eren x) ,Gökhan (xx) ,Onur (xx) ,Temel (x)(Dk.84 Taşkın x),Rasimcan (xx) ,Berk Ali (x) (Dk 76 Yusuf xx),Sadık (xx)

SARI KARTLAR: Savaş, Sefa, Ali Fırat Bayburt Özel İdare, Sergen, Onur, Karacabey Bld. Spor