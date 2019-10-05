Bayburt İl Özel İdarespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda galip gelerek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Temsilcimizin 2-0 kazandığı maçta gollleri takımın en golcü ismi Tayyip Kanarya kaydetti. Karabük deplasmanında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor’un konuğu olan temsilcimiz, ilk yarısı golsüz berabere biten maçın ikinci yarısında kendisine 3 puanı getiren golleri attı.

Maçın 55. dakikasında Tayyip Kanarya’nın attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 86. dakikada yine Tayyip Kanarya ile ikinci golünü buldu.

Karşılaşmanın ardından puanını 9’a yükselten ve ligde orta sıralara yükselen temsilcimiz, 9 Ekim Çarşamba günü Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te Bodrumspor’u ağırlayacak.





