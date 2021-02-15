KARABÜK KARŞISINDA 3 GOL,3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Kardemir Karabüksporu 3-0 mağlup ederek puanını 23 puana çıkardı.

Bayburt Özel İdarespor Karabükspor’u farklı geçti

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Kardemir Karabüksporu 3-0 mağlup ederek puanını 23 puana çıkardı.

Temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor, lig sonuncusu Karabükspor’un konuğu oldu.

Karşılaşmadan farklı galip ayrılan Bayburt Özel İdarespor, puanını 23’e yükseltti. Üç hafta üst üste galip gelerek 9 puanı hanesine yazdıran temsilcimiz, uzun zamandır demir attığı lig 19.’luğundan 16. sıraya yükseldi.

Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 13.00’te başlayan maçın hemen başında gol bulan temsilcimiz ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçın üçüncü dakikasında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Şahin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Maçın 20. dakikasında sol taraftan ceza sahasına yapılan ortaya Karabüksporlu oyuncunun topa elle müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı Uğur Mustafa Türk gole çevirdi. 2-0

İlk yarının bir dakikalık uzatma süresinde Bayburt Özel İdarespor korner atışı kullandı. Korner atışında gelen top kafa vuruşu ile kaleye yöneldi, çizgiden çevirilen topu penaltı atışını da gole çeviren Uğur Mustafa Türk sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Maçın 3-0’lık sonucu aynı zamanda 90 dakikanın da sonucu oldu.

Temsilcimiz 24. hafta karşılaşmasında 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat Gençosman Stadyumu’nda lig dördüncüsü Turgutluspor’u ağırlayacak. Temsilcimiz bu maçı da kazanması halinde ligde kalabilmek adına önemli bir avantaj sağlayacağı gibi, ligi çok iyi yerlerde bitirme ihtimalini de gündeme getirecek.

Haftanın maç sonuçları:



Karabükspor – Bayburt Özel İdarespor: 0 – 3

1922 Konyaspor – Kirsehir Belediyespor: 0 – 1

Etimesgut Belediyespor – Pendikspor: 3 – 1

FK Vanspor – Pazarspor: 3 -0

Kastamonuspor – Mamakspor: 0 – 0

Kırklarelispor – Sakaryaspor: 0 – 0

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor: 2 – 0

Tarsus – Karacabey Belediyespor: 3-2

Turgutluspor – Elazığspor: 3-1