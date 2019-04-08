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İSTANBULBAYBURTSPORDAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI.

İstanbul Bayburtspor Şampiyonluğunu İstanbul Point otelde muhteşem bir geceyle kutladı.

İSTANBULBAYBURTSPORDAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI.
08 Nisan 2019 Pazartesi 12:52
İstanbul Bayburtspor Şampiyonluk gecesi
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Bayburt’un İstanbul’daki temsilcisi 1.Amatör Lig 8.Gurupta mücadele eden  İstanbul Bayburtspor Şampiyonluğunu ilan edip bir üst lige yükselmesinin ardından kutlama gecesi düzenledi.

Kutlama Gecesine Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahramanve Yönetimi,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı ve yönetimi,Bayburtspor Onursal Başkanı Şeref Yazoğlu,Bayburtspor Yönetimi Recep Çil,Sunay Turan,Bülent Korkmaz,Kadir Selman,Şerafettin Bayram,Kemal Şentürk,Şaban Kartal,Mert Yazoğlu ve Ünlü işadamları ve Bayburtlu hemşerilerimiz katıldı.

İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Onursal Başkan Şeref Yazoğluna Desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Bünyamin Yazoğlu İstanbul Bayburtspora destek olan işadamları ve yöneticilere teşekkür Plaketi takdim etti.

Başkan Bünyamin Yazoğlu selamlama konuşmasında geceye katılım sağlayanlara teşekkürlerini ifade ettikten sonra,Şampiyonluk yaşadıklarını ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm hemşeri ve dostlarıma teşekkür ediyorum dedi.

Gecede Ünlü sanatçı Sibel Can geceye katılım sağlayan hemşerilerimize müthiş bir akşam yaşattı.

Gecede Bayburtlu Sanatçılarımız,Muhsin Bayburtlu,Devran ve Tuğçe Nur Bayburt Türküleriyle geceyi şenlendirdiler.

Etiketler; #İSTANBULBAYBURTSPOR
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