“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
“Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi’’ ve “Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli” Başlıklı Projelerin Açılış Toplantıları Gerçekleştirildi
0
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.
0
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.
0
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
TEMA Vakfı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde,
0
banner520

İstanbul Temsilcimiz,Bursa’dan Altın Değerinde 3 Puan aldı

Bölgesel Amatör Lig 6 Bölge 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bayburt 1918 FK’mız, 16. hafta maçında deplasmanda Bursa Zaferspor’la karşılaştı.

İstanbul Temsilcimiz,Bursa’dan Altın Değerinde 3 Puan aldı
27 Mart 2022 Pazar 12:50

BAYBURTGÜNDEM-  Bursa Atıcılar 3 Nolu Çim sahada oynanan maçı İsmail Hakkı Pekbilgin yönetirken, Yunus Nurses, Mehmet Ayberk İbiş, Rıdvan Altıntaş yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Mükremin Uzer ise gözlemci olarak görev aldı.

Kritik maçı kazanan ilk devrede bulduğu golle 1-0’lık skorla Bayburt 1918 FK’mız oldu. Takımımızın golünü 26. dakikada Yiğit Kerem Armutlu attı.

Bayburt 1918 FK’mız bu sonuçla puanını 36’ya yükseltip liderliğini sürdürdü. Bursa Zaferspor ise 22 puanda kaldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Önümüzdeki haftayı Bayburt 1918 FK’mız maç yapmadan (BAY) geçerken Bursa Zaferspor deplasmanda Yeniköyspor’la karşılaşacak.

Stat: Atıcılar 3 Nolu Saha
Hakemler:  İsmail Hakkı Pekbilgin, Yunus Nurses, Mehmet Ayberk İbiş, Rıdvan Altıntaş
Bursa Zaferspor: Batuhan Öz, Ömer Demirkol, Semih Vatansever, Onur Yalçın, Emre Ertaş, Rıdvan Şengüler, Feyyaz Yaşar, Şakir Bozlar, Emirhan Türkmen, Nihat Can Demir, Kemal Ata Döner
Yedekler: Emir Kağan Kadalı, Tarık Can Yolu, Atakan Ayna, Emre Öztürk, Gürkan Sefil, Ömer Şeşen, Akif Emre Gönüllü, Tolga Çakıcı, Eren Sezgin, Hürrem Akkuş
Teknik Sorumlu: Metin Vatansever
Bayburt 1918 FK: Murat Coşkun, Kahraman Çetin, Fatih Bektaş, Yahya Kemal Berber, Barış Boylu, Davut Aslan, Yusuf Çolakoğlu, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Emin Aksakal, Yiğit Kerem Armutlu, Gökhan Koç
Yedekler: Fırat Örs, Semih Kaya, Mehmet Yılmaz, Harun Akyel, İsmail Aslan, Enes Topal, İlker Gazioğlu, Ulaşcan Özdeniz, Can Samet Peçen
Teknik Sorumlu: Zeki Ersoy
Gol: 26′ Yiğit Kerem Armutlu

Bayburt 1918 FK Kulübü Genel sekreteri volkan Demirer den maç sonu açıklaması

Haber/Fotoğraf: Selim Demirer

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı’nda Derece
Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Kupası Yarışı’nda Derece
0
Volkan Demirer'den müjdeli haber geldi
Volkan Demirer'den müjdeli haber geldi
0
BAYBURT -ANKARA YENİŞEMEDİLER
BAYBURT -ANKARA YENİŞEMEDİLER
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.