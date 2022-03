İstanbul Temsilcimiz,Bursa’dan Altın Değerinde 3 Puan aldı

Bölgesel Amatör Lig 6 Bölge 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bayburt 1918 FK’mız, 16. hafta maçında deplasmanda Bursa Zaferspor’la karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Bursa Atıcılar 3 Nolu Çim sahada oynanan maçı İsmail Hakkı Pekbilgin yönetirken, Yunus Nurses, Mehmet Ayberk İbiş, Rıdvan Altıntaş yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Mükremin Uzer ise gözlemci olarak görev aldı.

Kritik maçı kazanan ilk devrede bulduğu golle 1-0’lık skorla Bayburt 1918 FK’mız oldu. Takımımızın golünü 26. dakikada Yiğit Kerem Armutlu attı.

Bayburt 1918 FK’mız bu sonuçla puanını 36’ya yükseltip liderliğini sürdürdü. Bursa Zaferspor ise 22 puanda kaldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Önümüzdeki haftayı Bayburt 1918 FK’mız maç yapmadan (BAY) geçerken Bursa Zaferspor deplasmanda Yeniköyspor’la karşılaşacak.

Stat: Atıcılar 3 Nolu Saha

Hakemler: İsmail Hakkı Pekbilgin, Yunus Nurses, Mehmet Ayberk İbiş, Rıdvan Altıntaş

Bursa Zaferspor: Batuhan Öz, Ömer Demirkol, Semih Vatansever, Onur Yalçın, Emre Ertaş, Rıdvan Şengüler, Feyyaz Yaşar, Şakir Bozlar, Emirhan Türkmen, Nihat Can Demir, Kemal Ata Döner

Yedekler: Emir Kağan Kadalı, Tarık Can Yolu, Atakan Ayna, Emre Öztürk, Gürkan Sefil, Ömer Şeşen, Akif Emre Gönüllü, Tolga Çakıcı, Eren Sezgin, Hürrem Akkuş

Teknik Sorumlu: Metin Vatansever

Bayburt 1918 FK: Murat Coşkun, Kahraman Çetin, Fatih Bektaş, Yahya Kemal Berber, Barış Boylu, Davut Aslan, Yusuf Çolakoğlu, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Emin Aksakal, Yiğit Kerem Armutlu, Gökhan Koç

Yedekler: Fırat Örs, Semih Kaya, Mehmet Yılmaz, Harun Akyel, İsmail Aslan, Enes Topal, İlker Gazioğlu, Ulaşcan Özdeniz, Can Samet Peçen

Teknik Sorumlu: Zeki Ersoy

Gol: 26′ Yiğit Kerem Armutlu

Bayburt 1918 FK Kulübü Genel sekreteri volkan Demirer den maç sonu açıklaması

Haber/Fotoğraf: Selim Demirer