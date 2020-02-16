İstanbul Temsilcimiz bitime 1 hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti..

Temsilcimiz İstanbul süper amatör 5. Grup’un 21. Haftasında, Albayrak Spor ile karşılaştı.

İstanbul temsilcimiz İstanbul Bayburtspor Albayraksporun sahasında karşılaştığı maçı 1-0 kazanmasını bildi.Temsilcimiz iki hafta kala puanını 52’a yükseltti.Oynadığı 21 maçın 15’inde galip,4 beraberlik,1 mağlubiyet aldı.Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İstanbul Temsilcimiz,Son maçını kendi sahasında Yenibosnasporla oynayacak.

Temsilcimiz BAL LiGİ Play Of maçlarında oynamaya hak kazandı.