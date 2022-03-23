İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK Çağrı

Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu hemşerilerimize takımı destekleme çağrısında bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Şükrü Yazoğlu: Son viraja girerken destek artmalı

Bayburt 1918 FK Halkla İlişkiler Sorumlusu Şükrü Yazoğlu, gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.

Yazoğlu yaptığı açıklamada, “Bizler Bayburt 1918 FK olarak Bayburt’umuzun gurbetteki temsilcileriyiz. İstanbul’un Kağıthane ilçesinin Sanayi Mahallesi’nde bir ilki başardık. İstanbul’un dört bir yanındaki hemşehrilerimizi futbol takımımız sayesinde bir araya getirerek büyük bir aile olduk. Tribünlerde 100 kişi olduğumuz da oldu 3.000 kişi olduğumuz da oldu. Ama Bayburt’umuzu asla yalnız bırakmadık.

Bayburt’u ve Bayburtluyu herkes tanıdı

Yakın zamana kadar Bayburt’umuzun Türkiye haritasındaki yerini bilmeyenler, yaptığımız çalışmalar ve aldığımız başarılı sonuçlar neticesinde yerli ve yabancı bir çok haber sitesi ve takipçi sayıları yüz binleri aşan sosyal medya hesaplarının haberlerimizi yapmasıyla birlikte şimdilerde Bayburt’u ve Bayburtluyu gayet iyi tanır oldular. Tüm bunları yaparken de fair playden ödün vermeden, saha içinde ve saha dışında Bayburtluya yakışır şekilde hareket ettik.

Son viraja girdik, desteğin artmasını bekliyoruz

3. Lige yükselmek adına artık son viraja girdik. Önümüzde oynanacak sadece iki maç kaldı. Önümüzdeki hafta Bursa’da Zaferspor’la oynadıktan sonra, sonraki haftaya BAY geçip son hafta sahamızda Yeniköyspor’u misafir edeceğiz. Son 180 dakika için kıymetli hemşehrilerimizden desteklerini artırmalarını bekliyoruz. Umarız ki 27 Mart 2022 Pazar günü Bursa’da taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmayacaktır. Unutmayalım ki hedefe ulaşmak için birlik beraberlik çok kıymetlidir. Şampiyonluk hedefine ulaşmak dileğiyle…” dedi.

Haber: Selim Demirer