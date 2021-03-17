2020-2021 sezonu hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren takımımız Bayburt 1918 FK, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden tarifeli bir uçakla Antalya’ya gitti.

Kamp 15 gün sürecek

1 yönetici, 5 teknik ekip, 24 oyuncu, 1 masör ve 1 malzeme sorumlusu olmak üzere 32 kişilik kafilemiz 15 günlük kamp için Antalya Belek’teki Maya World Park Hotel’e yerleşti.

4 hazırlık maçı yapılacak

Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan takımımız, 15 günlük kamp süresi içerisinde 4 hazırlık maçı yapmayı planlarken takımların isimleri ve maç günleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Dönüş 31 Mart’ta

Takımımız 15 günlük hazırlık kampında 4 hazırlık maçı ve yaptığı diğer çalışmaların ardından 31 Mart’ta İstanbul’a dönecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.