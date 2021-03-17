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İSTANBUL TEMSİLCİMİZ ANTALYA’DA KAMPA GİRDİ.

2020-2021 sezonu hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren takımımız Bayburt 1918 FK, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden tarifeli bir uçakla Antalya’ya gitti.

İSTANBUL TEMSİLCİMİZ ANTALYA’DA KAMPA GİRDİ.
17 Mart 2021 Çarşamba 13:22

Kamp 15 gün sürecek
1 yönetici, 5 teknik ekip, 24 oyuncu, 1 masör ve 1 malzeme sorumlusu olmak üzere 32 kişilik kafilemiz 15 günlük kamp için Antalya Belek’teki Maya World Park Hotel’e yerleşti.

4 hazırlık maçı yapılacak
Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan takımımız, 15 günlük kamp süresi içerisinde 4 hazırlık maçı yapmayı planlarken takımların isimleri ve maç günleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Dönüş 31 Mart’ta
Takımımız 15 günlük hazırlık kampında 4 hazırlık maçı ve yaptığı diğer çalışmaların ardından 31 Mart’ta İstanbul’a dönecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.

Etiketler; #Bayburt1918 FK
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