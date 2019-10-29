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İstanbul Temsilcim iz’den Gol SHOW

İstanbul’daki Temsilcimiz 5. Haftayı da Lider olarak kapattı.

İstanbul Temsilcim iz’den Gol SHOW
29 Ekim 2019 Salı 12:38

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 5 .hafta Maçında Kestaneliksporla yaptığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Temsilcimiz oynadığı beş maçta namağlup olarak,4 galibiyet,1 beraberlik alarak puanını 13’e çıkarttı.

TFF Süper amatör 5.Gurupta mücadele eden İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor Kestanelikspor karşısında gol Show yaptı.

Temsilcimiz 5 haftada 4 Galibiyet 1 beraberlik aldı.

İstanbul temsilcimiz önümüzdeki hafta Ortaçeşmesporla karşılaşacak.

Ayrıca U16  ‘İstanbul Bayburtspor Nilüfer Gökay’ı -6-0  U 12’de İstanbul Bayburtspor Ortabayır’I  -8-1  yenerek haftayı kapattı.

İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtsporun oynadığı maçlar.

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