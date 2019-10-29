İstanbul’daki Temsilcimiz 5. Haftayı da Lider olarak kapattı.
İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor 5 .hafta Maçında Kestaneliksporla yaptığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.
Temsilcimiz oynadığı beş maçta namağlup olarak,4 galibiyet,1 beraberlik alarak puanını 13’e çıkarttı.
TFF Süper amatör 5.Gurupta mücadele eden İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburt spor Kestanelikspor karşısında gol Show yaptı.
Temsilcimiz 5 haftada 4 Galibiyet 1 beraberlik aldı.
İstanbul temsilcimiz önümüzdeki hafta Ortaçeşmesporla karşılaşacak.
Ayrıca U16 ‘İstanbul Bayburtspor Nilüfer Gökay’ı -6-0 U 12’de İstanbul Bayburtspor Ortabayır’I -8-1 yenerek haftayı kapattı.
İstanbul Temsilcimiz İstanbul Bayburtsporun oynadığı maçlar.
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