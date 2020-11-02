İstanbul Bayburtspor Yönetimi toplandı,radikal kararlar alındı.

İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor yeni yönetimini kurdu.Yeni yönetim ilk toplantısını İstanbul Etiler Sarıhan Gusto’da yaptı.
Bayburtgündem- İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor yeni yönetimini kurdu.Yeni yönetim ilk toplantısını İstanbul Etiler Sarıhan Gusto’da yaptı.
İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu ve Yönetim kurulu ilk toplantısında köklü değişiklikler yapma kararı aldılar.
Bu yıl Bal Liginde Bayburt ismini temsil edeceğini,Pandemi sürecinden dolayı henüz liglerin başlamadığını belirten Başkan Yazoğlu,her an Lig başlayacakmış gibi hazırlıklı olacaklarını,geçen yıl Şampiyon olan takım futbolcularından 16 futbolcuyla ön anlaşma yaptıklarını belirtti.
İstanbul da Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimizin üç dört katı Bayburtlu olduğunu ,Hemşerilerimizi bir araya getirmek ve Bayburt ismini en iyi şekilde temsil etmek için bu yılda hedefin Şampiyonluk olduğunu ifade ettiler.
“İstanbul Bayburtspor 1.Amatör kümeden alıp Bal Ligine yükselten Kulüp Başkanı ve yönetimi Geçen yıl İstanbul’da 90 takım içinde birinci kulüp olma başarısını gösterdiler.”
Bu Yıl İstanbul Bayburtspor Kulübü güçlü bir yönetim kurarak,radikal kararlar aldı.Kulüp kongre yaptıktan sonra bu kararları açıklayacak.
Ünlü Menejer, Arnaldo Olivieranında takımla birlikte olmaya devam edeceği belirtildi.
İstanbul Bayburtspor Yönetim Kurulu
Başkan, Bünyamin Yazoğlu
Baş.Vekili.Sunay Turan
Baş.Vekili, Adem Köse
Baş.Yar Teknik, Erdal Yazoğlu
Baş.Yar Mali işler,Recep Çil
Genel Sekreter,Volkan Demirer
Futbol Şube Sor, Bülent Korkmaz
Hukuk işleri, Derviş Yıldız Muhasip
Üye: Hakan Kobal
Halkla ilişkiler Basın, Şükrü Yazoğlu
Yön.kurulu üyesi,Çetin Bayraktar
Yön.kurulu üyesk,Ali Dodo
Yön.kurulu üyesİ,Adem Kartal
Yön.kurulu üyesi ,Ömer Faruk Kahraman
Yön.kurulu üyesi ,Şeref İzçınar
Yön.kurulu üyesi, Eyüp İşaşır
Yön.kurulu üyesi,Mesut Kurban
Yön.kurulu üyesi,Ömer Erdil
Yön.kurulu üyesi,Lokman Aykaç