İstanbul Bayburtspor Yönetimi toplandı,radikal kararlar alındı.

İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor yeni yönetimini kurdu.Yeni yönetim ilk toplantısını İstanbul Etiler Sarıhan Gusto’da yaptı.

Bayburtgündem- İstanbul’daki temsilcimiz İstanbul Bayburtspor yeni yönetimini kurdu.Yeni yönetim ilk toplantısını İstanbul Etiler Sarıhan Gusto’da yaptı.

İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu ve Yönetim kurulu ilk toplantısında köklü değişiklikler yapma kararı aldılar.

Bu yıl Bal Liginde Bayburt ismini temsil edeceğini,Pandemi sürecinden dolayı henüz liglerin başlamadığını belirten Başkan Yazoğlu,her an Lig başlayacakmış gibi hazırlıklı olacaklarını,geçen yıl Şampiyon olan takım futbolcularından 16 futbolcuyla ön anlaşma yaptıklarını belirtti.

İstanbul da Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimizin üç dört katı Bayburtlu olduğunu ,Hemşerilerimizi bir araya getirmek ve Bayburt ismini en iyi şekilde temsil etmek için bu yılda hedefin Şampiyonluk olduğunu ifade ettiler.

“İstanbul Bayburtspor 1.Amatör kümeden alıp Bal Ligine yükselten Kulüp Başkanı ve yönetimi Geçen yıl İstanbul’da 90 takım içinde birinci kulüp olma başarısını gösterdiler.”

Bu Yıl İstanbul Bayburtspor Kulübü güçlü bir yönetim kurarak,radikal kararlar aldı.Kulüp kongre yaptıktan sonra bu kararları açıklayacak.

Ünlü Menejer, Arnaldo Olivieranında takımla birlikte olmaya devam edeceği belirtildi.

İstanbul Bayburtspor Yönetim Kurulu

Başkan, Bünyamin Yazoğlu

Baş.Vekili.Sunay Turan

Baş.Vekili, Adem Köse

Baş.Yar Teknik, Erdal Yazoğlu

Baş.Yar Mali işler,Recep Çil

Genel Sekreter,Volkan Demirer

Futbol Şube Sor, Bülent Korkmaz

Hukuk işleri, Derviş Yıldız Muhasip

Üye: Hakan Kobal

Halkla ilişkiler Basın, Şükrü Yazoğlu

Yön.kurulu üyesi,Çetin Bayraktar

Yön.kurulu üyesk,Ali Dodo

Yön.kurulu üyesİ,Adem Kartal

Yön.kurulu üyesi ,Ömer Faruk Kahraman

Yön.kurulu üyesi ,Şeref İzçınar

Yön.kurulu üyesi, Eyüp İşaşır

Yön.kurulu üyesi,Mesut Kurban

Yön.kurulu üyesi,Ömer Erdil

Yön.kurulu üyesi,Lokman Aykaç