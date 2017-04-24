İstanbul Bayburtspor yeni başkanını seçti.

Kağıthane ilçesinin alt yapılarda başarılı ekiplerinden İstanbul Bayburtspor yeni sezona yeni bir yönetimle giriyor..

İstanbul 1.Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Bayburtspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Bünyamin Yazoğlu getirildi..Kağıthane Sanayi mahallesinde bulunan kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula yoğun ilgi vardı. Kongre sonra önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Bayburtspor'un yeni başkanı Yazoğlu, hedeflerinin önce Süper Amatör sonra Bal Ligi ve 3. Lig olduğunu dile getirdi..İstanbul Bayburtspor olarak amaçlarının hemşehrileri ile birlikte bir arada olmak, kaynaşma ve dayanışma için olduğunu dile getiren Yazoğlu, Bayburtlu hemşerilerinin İstanbul Bayburtspor'u İstanbul'daki maçlarda yanlız bırakmamalarını söyledi..

Kongre sonrasında birlikte bir fotoğraf çektiren eski başkanlar, yeni yönetimin sonuna kadar yanlarında olduklarını söyleyerek, İstanbul Bayburt Spor'un bu yönetimle birlikte daha üst liglere doğru yol alacağını belirttiler..

Yeni Yönetim Kurulunda yer alan isimler ise şöyle;

YÖNETİM KURULU ; Bünyamin Yazoğlu, Cemal Sarıhan, Oktay Türk, Sunay Turan, Erdal Yazoğlu, Halil İbrahim Doğan, Hayati Battal, Mustafa Fazlıoğlu, Yahya Çavuşoğlu

Akın Atlı, Bülent Korkmaz, Muhammed Çırak, Ayhan YAz, Mehmet Taştan

DENETİM KURULU ASİL ; Bayram Yıldırım, Fahrettin Çırak, Selami Hacıarifoğlu

DENETİM KURULU YEDEK ; Cengiz Yıldırım, Ziya Karslı, Arif Adıgüzel