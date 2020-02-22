İstanbul Bayburtspor Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İstanbul’daki temsilcimiz,İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grup 22. hafta maçında şampiyonluğu garantileyen İstanbul Bayburtspor son maçında Yenibosna sporla ile karşılaştı.

İstanbul ,Kaynarca Stadında oynanan müsabakayı 3-0 kazanan İstanbul Bayburtspor puanını 51’e yükselterek şampiyonluk kupasına kavuştu.

BAL Ligine yükselmek için Play Of hakkı elde etti.

İstanbul’da yaşayan Bayburtlu Hemşerilerimiz,Derneklerimiz Şampiyonluk maçına yoğun ilgi gösterdiler.

Temsilcimiz,İstanbul Baybutspor onursal başkanı Şeref Yazoğlu,Kulüp başkanı Bünyamin Yazoğlu, teknik heyet, futbolcular ve seyirciler maç sonu sevinçlerini dile getirdiler.

Başkan Yazoğlu bu tabloyu görebilmek için ellerinden gelen çabayı göstermiş olan teknik heyet ve futbolcularımı tebrik ediyorum dedi.