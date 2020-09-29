İstanbul Bayburt spor Yönetimi Kurum ziyaretlerine devam etti.

Bal Liginde Bayburt’un İstanbul’daki Temsilcisi İstanbul Bayburt spor Başkanı ve yönetimiyle Kağıthane Belediye Başkanına ziyarette bulundular.

İstanbul Bayburt spor Kulübünün Kağıthane de olması münasebetiyle ,Kağıthane belediye Başkanıyla Kulübün durumu ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşan,İstanbul Bayburt spor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu ve yönetimi,Kağıthane Sultan Selim mahallesi Muhtarı Cengiz Yıldırım,Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e İstanbul Bayburt spor Forması hediye ettiler.

Başkan Yazoğlu bu Yılda Şampiyonluk için mücadele edeceklerini,üç senedir hep şampiyon olarak bir üst lige çıkıyoruz bu yılda böyle olacak inşallah dedi.Yazoğlu Hedefimiz Bayburt adını İstanbul’da layıkıyla temsil etmek için mücadele ediyoruz.Hemşerilerimizin göğsünü kabartacak işlere imza atmaya devam edeceğiz dedi.

Hemşerilerimiz inde İstanbul Bayburt spora sahip çıkmaya devam etmesini diliyoruz.