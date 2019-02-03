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İstanbul Bayburt spor Şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul 1.Amatör Lig 8.Gurup 18.hafta maçında Kağıthane Yahya Kemal Spor Komleksinde,İstanbul Bayburtspor Sarıyer F.S.M ile karşılaştı.

İstanbul Bayburt spor Şampiyonluk ipini göğüsledi.
03 Şubat 2019 Pazar 17:08
İstanbul Bayburtspor Şampiyon
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18.hafta maçını Fikret Hakan Abay,Mustafa Resul Demir,Ömer Okumuş hakem üçlüsü yönetti.

Sezonun son Maçını 5-0 alarak 43 Puanla şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu.İstanbuldaki Bayburt ekibimiz Süper Amatör Lige yükseldi.

İstanbul Bayburtsporun Gollerini 6.dakikada Mesut Saka,34 ve 77.dakikada Doğukan Aslan,70.dakikada İbrahim Zongo,89.dakikada Ali Kemal Zengin kaydetti.

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