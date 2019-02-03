İstanbul 1.Amatör Lig 8.Gurup 18.hafta maçında Kağıthane Yahya Kemal Spor Komleksinde,İstanbul Bayburtspor Sarıyer F.S.M ile karşılaştı.
18.hafta maçını Fikret Hakan Abay,Mustafa Resul Demir,Ömer Okumuş hakem üçlüsü yönetti.
Sezonun son Maçını 5-0 alarak 43 Puanla şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu.İstanbuldaki Bayburt ekibimiz Süper Amatör Lige yükseldi.
İstanbul Bayburtsporun Gollerini 6.dakikada Mesut Saka,34 ve 77.dakikada Doğukan Aslan,70.dakikada İbrahim Zongo,89.dakikada Ali Kemal Zengin kaydetti.