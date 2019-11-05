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İsmini dünya bilek güreşi tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bayburtlu Bilek Güreşi Sporcusu Yusuf Ziya Yıldızoğlu adını dünya şampiyonluğuna yazdırdı.

İsmini dünya bilek güreşi tarihine altın harflerle yazdırdı.
05 Kasım 2019 Salı 11:23

Romanya’da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 65 kiloda katılan Yusuf Ziya Yıldızoğlu, sağ kolda dünya şampiyonu oldu.

Yusuf Ziya Yıldızoğlu finalde Rus rakibi Egor Farniev’i de rahat bir maçla geçerek ismini dünya bilek güreşi tarihine altın harflerle yazdırdı.

Asker selamı çaktı!

Yıldızoğlu, altın madalyasını almak için çıktığı kürsüde İstiklal Marşı okunurken, asker selamı ile Mehmetçik’e de selam gönderdi.


 

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