İkinci yarıya kötü başladık,Sakarya Deplasmanından puan çıkmadı.

TFF 2.Lig'in 20.haftasında An Zentrum Bayburtspor Sakaryasporla zorlu mücadele yaptı.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor ikinci yarının ilk maçında Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lig lideri Sakaryaspor’a mağlup oldu.
Maçın ikinci yarısına ataklarla başlayan ev sahibi Sakaryaspor oldu. 70. Dakikada Tahir Babaoğlu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bayburt Özel İdarespor yediği gol sonrası beraberlik arayışları için rakip kaleye yüklenirken defansında boşluklar vermeye başladı. Sakaryaspor maçın 90’ncı dakikasında ilk gölün sahibi Tahir Babaoğlu ile ikinci golü buldu 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Sakaryaspor oldu. Sakarya spor aldığı galibiyetle puanını 48’e yükseltirken Bayburt Özel İdarespor 36 puanda kaldı.
Bayburt Özel İdarespor 22 Ocak Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Turgutlusporla mücadele edecek.
Haftanın maç sonuçları:
Sakaryaspor 2 – 0 Bayburt Özel İdare Spor
Niğde Anadolu FK 1 – 3 Somaspor
Afjet Afyonspor 0 – 2 Bodrumspor
Diyarbekirspor 2 – 0 Çorum FK
Serik Belediyespor 0 – 2 Kahramanmaraşspor
İnegölspor 3 – 0 Ankaraspor
Adıyaman FK 3 – 1 Van Spor FK
Ergene Velimeşe 2 – 0 Sarıyer
Etimesgut Belediyespor 2 – 0 Hekimoğlu Trabzon
Turgutluspor 0 – 2 Sivas Belediyespor