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İkinci yarıya kötü başladık,Sakarya Deplasmanından puan çıkmadı.

TFF 2.Lig'in 20.haftasında An Zentrum Bayburtspor Sakaryasporla zorlu mücadele yaptı.

İkinci yarıya kötü başladık,Sakarya Deplasmanından puan çıkmadı.
16 Ocak 2022 Pazar 14:56

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor ikinci yarının ilk maçında  Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda lig lideri Sakaryaspor’a mağlup oldu.

Maçın ikinci yarısına ataklarla başlayan ev sahibi Sakaryaspor oldu. 70. Dakikada Tahir Babaoğlu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bayburt Özel İdarespor  yediği gol sonrası beraberlik arayışları için rakip kaleye yüklenirken defansında boşluklar vermeye başladı. Sakaryaspor maçın 90’ncı dakikasında ilk gölün sahibi Tahir Babaoğlu ile ikinci golü buldu 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Sakaryaspor oldu. Sakarya spor aldığı galibiyetle puanını 48’e yükseltirken Bayburt Özel İdarespor 36 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor 22 Ocak Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Turgutlusporla mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Sakaryaspor   2 – 0   Bayburt Özel İdare Spor

Niğde Anadolu FK  1 – 3  Somaspor

Afjet Afyonspor   0 – 2  Bodrumspor

Diyarbekirspor  2 – 0  Çorum FK

Serik Belediyespor  0 – 2  Kahramanmaraşspor

İnegölspor  3 – 0  Ankaraspor

Adıyaman FK  3 – 1  Van Spor FK

Ergene Velimeşe  2 – 0   Sarıyer

Etimesgut Belediyespor   2 – 0  Hekimoğlu Trabzon

Turgutluspor     0 – 2   Sivas Belediyespor

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