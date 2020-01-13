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İkinci yarının ilk maçında 1 puan..

Bayburt Özel İdarespor sezonun ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Elazığ spor’la golsüz berabere kalarak 1 puanla evine döndü.

İkinci yarının ilk maçında 1 puan..
13 Ocak 2020 Pazartesi 16:57

Elazığspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta sadece Bayburt Özel idarespor’un taraftarları tribünde yerini aldı. Elazığspor’un atak üstünlüğü ile geçen maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci devresi ev sahibi Elazığspor’un vuruşu ile başladı. Bu devreye her iki takımda karşılıklı ataklarla başladı. Bayburt Özel İdarespor 65 ve 74. dakikalarda iki önem gol pozisyonundan yararlanamadı.

Maçın son dakikalarında ev sahibi Elazığspor’un baskıları neticeyi değiştirmedi ve maçın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı.

Sahadan birer puanla ayrılan Elazığspor puanını 16’ya yükseltirken Bayburt Özel İdarespor ise puanını 28 yaptı.

Bayburt Özel İdarespor 18 Ocak Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Tuzlaspor’la mücadele edecek.

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