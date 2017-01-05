Hazırlık Maçları devam ediyor

Antalya da ki ikinci hazırlık maçında bayburt grup, 2 lig beyaz gurup ekiplerinden istanbul spor'a 2-0 yenildi

ntalya Larada 2. yari hazırlıklarını sürdüren Bayburt Gurup , Kamptaki ikinci hazırlık maçını TFF Spor Toto 2 Lig Beyaz Gurupta Mücadele eden İstanbul Spor ile yaptı.

Erhan Kırcı,Erçin,Onur,Aykut,Ömerül Faruk,Koray,Yener,Ahmet,Sinan,Batuhan ve Eren ilk on biri ile başlayan Bayburt Grup ilk dakikalar dan itibaren golü bulma mücadelesi verirken İstanbul Sporun gelişen ani bir atakta dakikalar 34 ' ü gösterirken golü bulması ile mağlup duruma düştü.

Takımımız golün etkisini atlatıp ataklar yapmaya başlaması sonuca etki etmedi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya , Yasin,Yücel,Selçuk,Kaanhan değişiklikleri yapan Bayburt Gurup orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka da rakibi İstanbul Sporun ikinci golü bulması ile 0-2 geriye düştü.

Kamptaki ikinci hazırlık maçında Bayburt Grup TFF Spor Toto 2 Lig Beyaz Gurupta Mücadele eden İstanbul Spora 2-0 yenildi.