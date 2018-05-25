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Hakan Çalhanoğlu, Bayburt'ta Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta köy okulundaki öğrencilerle buluştu.

Hakan Çalhanoğlu, Bayburt'ta Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
25 Mayıs 2018 Cuma 16:54

Hakan Çalhanoğlu, Adabaşı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Bozdemir'in daveti ile geldiği köy okulunda, öğrencilerle sohbet ederek, sporculuk deneyimlerini paylaştı.

Okul müdürü Bozdemir, Bayburt'un bir köyünden çıkan, kendini geliştirerek Bayburtlular ve Türkiye'nin dünya çapında gururu olan milli sporcuyu öğrencilerin yakından tanımaları ve kendilerine örnek almalarını istediği için okula davet ettiğini söyledi.

Kendi spor yaşamından öğrencilere örnekler veren, mutlaka sporun bir alanıyla ilgilenmeleri önerisinde bulunan Hakan Çalhanoğlu, yetenekleri doğrultusunda hedefleri olan, başarıya odaklanan, hedefleri için azim ve sabırla çalışan kişilerin mutlaka başarıya ulaşacağını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle sohbetinin ardından öğrencilere imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Bozdemir ise milli oyuncuya, ziyareti anısına, üzerinde "Hakan Çalhanoğlu" yazılı çini işlemeli tabak hediye etti.

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