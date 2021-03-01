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GÜRBÜZ FİTNESS CENTER AÇILDI.

1071 Resistans İş Merkezinde Milli Sporcu ve hakem İdris Gürbüz tarafından Bayburt'a yeni sporcular kazandırmak amacıyla tasarlanan Gürbüz Fitnes Ve Spor Merkezi hizmete açıldı

GÜRBÜZ FİTNESS CENTER AÇILDI.
01 Mart 2021 Pazartesi 16:46

Merkezin açlışını Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Akparti İl Başkanı Hacı Ali Polat tarafından gerçekleştirildi

Bayburt'ta büyük bir eksikliğin giderildigini ifade eden Gürbüz Bayburt şehrine Hayırlı Uğurlu Olmasını temenni etti

Açılış törenine Milli Eğitim İl Müdürü  Cengiz Karakaşoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse Siyasi Parti İl Başkanları ,Sivil toplum Kuruluşlarının başkanlari kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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