GENÇOSMANDA PUAN ALAMADIK..

Bayburt Özel İdarespor, evinde ligin güçlü ekiplerinden Vanspor'u ağırladı.
Vanspor'a 3-2 mağlup olan Bayburt Özel İdarespor, ligde 9 puanla 19. sırada kaldı.
Hafta içi Teknik Direktör Ali Nail Durmuş ile yolları ayıran, henüz kesinleşmiş bir yönetim kurulu dahi olmayan Bayburt Özel İdarespor lideki kötü gidişatını sürdürüyor.
Gençosman Stadyumu'nda lig üçüncüsü Vanspor'u ağırlayan temsilcimiz maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Sefa Küpeli, 45. dakikada Utku Sen, 66. dakikada Sedat Cengiz atarken, temsilcimizin gollerini 66'da Ahmet Üstün, 90. dakikada ise Salih Seyir kaydetti. 9 puanla ligde 19. sırada kalan Bayburt Özel İdarespor, 3 Aralık Perşembe günü deplasmanda Pazarspor’a karşılaşacak.