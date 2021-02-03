GENÇOSMANDA NET GALİBİYET

Bayburt Özel İdarespor, 21. hafta maçında evinde güldü.
Bayburt Özel İdarespor,İkinci devreye takımın büyük bir çoğunluğunu değiştirerek giren Bayburt Özel İdarespor, Teknik Direktör Hakan Yılmaz yönetiminde çıktığı ikinci maçından 3 puanla ayrıldı.
Gençosman Stadyumu'ndan Sivas Belediyespor'u ağırlayan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Saat 13.00'te başlayan müsabakanın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. İlk 10 dakikanın ardından oyunda hakimiyeti kuran Bayburt Özel İdarespor, 13. dakikada İbrahim Alan'la gol şansını tepti.
Maçın 17. dakikasında atak geliştiren Bayburt Özel İdarespor, Emre Şahin'in ortasında topu ağlarla buluşturan Uğur Mustafa Türk oldu.
Uğur Mustafa Türk'ün attığı gol ilk yarının sonucunu belirledi. 1-0 Maçın ikinci yarısında konukj ekip Uğur Bulut'la 55. dakikada beraberliği sağladı. Maçın son çeyreğinde baskısını artıran Bayburt Özel İdarespor, 86. dakikada İlker Sayan'ın attığı gol ile yeniden üstünlüğü sağladı.
6 dakikada uzatma gören maç temsilcimizin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Sivas Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 17. ye yükselten temsilcimiz, 7 Ocak'ta Gençosman Stadyumu'nda ligde 11. sırada bulunan Serik Belediyespor'u ağırlayacak.