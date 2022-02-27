GENÇOSMANDA FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK

An Zentrum Bayburt Özel İdare spor şampiyonluk adaylarından Bodrum spor’a Genç Osman Stadyumunda 2-0 mağlup olarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

BAYBURTGÜNDEM- Maça her iki takımda ataklarla başladı. İlk 10 dakika sonrası oyun orta saha mücadelesine dönüştü ve 45 dakikada önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı. İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya konuk Bodrum spor daha atak başladı. 48. dakikada Berk İsmail Ünsal’ın ceza sahasına girerek çıkardığı şutu, kaleci Zülküf son anda kurtardı.

Konuk ekip Bodrum spor dakikalar ilerledikçe ataklarını yoğunlaştırmaya başladı. 57. dakikada Bodrum spor sağ taraftan Süleyman Güneş’in yaptığı ortada arka tarafta kendini iyi gizleyen Bahadır Erol kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

Yediği gol sonrası 3 değişikliği aynı anda yapan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 58. dakikada Tayyip Kanarya ile yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı.

Rakip kalede gol arayan sarı siyahlılar defansında açıklar vermeye başladı. 64. dakikada yine sağ kanattan atak geliştiren Bodrum spor, ceza sahası içerisinde Erdem Çetinkaya ile ikinci gole ulaştı 2-0.

70. dakikada Tayyip Kanarya ceza sahası içerisinde net gol pozisyonundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 46 puanda kalırken, Bodrum spor aldığı galibiyetle puanını 53’e yükseltti.

An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 5 Mart Cumartesi günü Van spor deplasmanında mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: direnç tonusluoğlu (X),ABDÜLHAMİT SÖYLER (X), ÇAĞRICAN PAZARCIKLI (X)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (Xx) ,Sefa (x),Onur x(Dk 80 Tarık x), İlker (x)(Dk. 61 Ömer x),Emre (x)(Dk 61 Gökdeniz x),Uğur Aygören (x),Yunus Emre (x)( Dk.61 Ömer Faruk x),Ali Fırat x(Dk 86 Mehmet x),Tayyib (x) ,Gökhan (x), Ömer (x),

BODRUM SPOR:Ali (xx),Erkan (x) ,Süleyman (xx)( Dk.83 Muhammet x),Berk (xxx)(Dk 78 Celal x),Süleyman Güneş (xx)(Dk 83 Oğuzhan x),Seçkin (xx),Üzeyir (xx),Onur xx,Bahadır (xx)(Dk 68 Burhan x),Cenk (xx Erdemxx

GOLLER: Bahadır ,Erdem (Bodrum)

Sarı kartlar: Ali Fırat, Ömer Esenkaya, Onur (An Zentrum Bayburt) Bahadır,Onur (Bodrum )