Gençosmanda farklı galibiyet

Bayburt Özel İdarespor kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraşsporu 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAYBURTGÜNDEM- Ligde 12 puanla son sıralarda yer alan Kahramanmaraşspor karşısında üstün bir futbol sergileyen temsilcimiz, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Karşılaşmada temsilcimize 3 puanı getiren golleri Tayyib Kanarya (2), Emre Şahin ve Ömer Faruk Çalışkan attı.

Bayburt Özel İdarespor maçın 20’nci dakikasında sağ taraftan geliştirdiği atakta Onur Kolay’ın pasıyla topla buluşan Emre Şahin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

Attı golden 2 dakika sonra 22’nci dakikada golün sahibi Emre Kolay’ın sağ kanattan ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Tayyip Kanarya şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 2-0. Yeni transferlerden Tayyip Kanarya ilk golünü de atmış oldu.

Maçın 33. dakikasında ilk ciddi atağını geliştiren Kahramanmaraşspor’dan Can Erdem caza sahasında buluştuğu topla net bir gol pozisyonundan yararlanamayan isim oldu.

Dakikalar 42’yi gösterdiğinde Bayburt Özel İdarespor yine sağ kanattan geliştirdiği atakta İlker Sayan’ın pasıyla caza sahasında topla buluşan Tayyip Kanarya sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti 3-0. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başlayan Bayburt Özel İdarespor, oyunun kontrolünün elinde bulunduran taraf oldu.

Kahramanmaraşspor’un zaman zaman gol arayışlarının netice vermediği ikinci yarıda, 87. dakikada oyuna sonradan giren Ömer Çalışkan maçın skorunu belirleyen golü alttı 4-0.

Sarı siyahlılar 90 dakika sonunda ligde 19. sırada bulunan Kahramanmaraşspor’u farklı mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Aldığı galibiyetle puanını 40’a yükselten Bayburt Özel İdarespor 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyesporla mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor – Kahramanmaraşspor 4 – 0

Ankaraspor – Afjet Afyonspor 0 – 0

Bodrumspor – Sakaryaspor 1 – 0

Çorum FK – Turgutluspor 5 – 1

İnegölspor – Niğde Anadolu FK 2 – 2

Sarıyer – Serik Belediyespor 1 – 0

Sivas Belediyespor – Etimesgut Belediyespor 1 – 1

Somaspor – Diyarbekirspor 2 – 1

Van Spor FK – Ergene Velimeşe 3 – 1

Hekimoğlu Trabzon – Adıyaman FK 4 – 1