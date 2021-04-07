GENÇOSMANDA 3 PUAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburtözelidarespor Gençosman da 3 puan aldı.

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman Stadyumunda Pazarspor’u 2-0 yenerek aldığı 3 puanla puanını 37’ye çıkardı.

Gençosman Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmada Bayburtözelidarespor ilk dakikalara golü buldu. Takımın en golcü isimlerinden Uğur Mustafa Türk sağ çaprazdan girdiği ceza sahasında iki oyuncuyu geçtikten sonra kalecinin bacak arasından topu ağlarla buluşurdu.

Bayburt Özel İdraespor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Maçın ikinci yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti. Maçın belirli kısmında etkili olan rakip takımın beraberliği sağlamak için girdiği pozisyonlar sonuç vermedi.

Maçın uzatma dakikalarında Bayburt Özel İdarespor İbrahim Alan'la bir gol daha buldu. Maçın 90 dakikası temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor aldığı üç puanla 37 puana yükselerek ligde 15. sıraya yükseldi. Temsilcimiz 11 Nisan'da ligin en güçlü ekiplerinden, lig ikincisi Sakaryaspor'un konuğu olacak.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdare Spor – Pazarspor 2 – 0

Elazığspor – Sakaryaspor 1 – 6

Etimesgut Belediyespor – Eyüpspor 0 – 1

Kardemir Karabükspor – Kırklarelispor 1 – 3

Kastamonuspor – 1922 Konyaspor 1 – 0

Mamak FK – Bodrumspor 0 – 3

Pendikspor – Karacabey Belediyespor 0 – 0

Serik Belediyespor – Van Spor 1 – 0

Sivas Belediyespor – Kırşehir Belediyespor 0 – 1

Turgutluspor – Tarsus İdman Yurdu 0 – 2