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Gençosmanda 1 Puana Razı Olduk..

Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor, evinde düşme hattına yakın olan Cizrespor’u ağırladığı 30. hafta karşılaşmasından 1 puan çıkardı.

Gençosmanda 1 Puana Razı Olduk..
07 Nisan 2019 Pazar 17:41

Hafta içi Çarşamba günü şampiyonluk yolundaki en güçlü rakibi Kocaelispor’u Gençosman Stadyumu’nda 3-1’lik skorla geçen Bayburt İl Özel İdare, bugün yine evinde oynadığı Cizre maçından 1 paun çıkardı.

 Saat 15.00’te Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Daha çok orta saha mücadelesi ile geçen karşılaşmada net bir gol pozisyonu dahi yaşanmadı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Puanını 62’ye yükselterek lig ikincisi Kocaelispor ile arasındaki 8 puan farkı koruyan temsilcimiz 31. hafta karşılaşmasında Yeni Çorumspor'la deplasmanda karşılaşacak

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