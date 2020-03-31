Gençlik ve Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığına Hemşerimiz Adem Köse atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada Kuruluşun İstanbul İl Başkanlığına iş adamı Hemşerimiz Adem Köse atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yönetmen Murat Uygur , yapmış olduğu resmi yazılı açıklamasında ” Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu kararıyla kuruluşumuzun , İstanbul İl Başkanlığına sayın Adem Köse atanmıştır. Kendisine ve ekibine güvenimiz tamdır “dedi .

Murat Uygur ” bu atama Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ferudun Cevahiroğlu‘nun yönetim kuruluna emri ve talimatıyla gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.