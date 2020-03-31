 ﻿

Gençlik ve Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığına Hemşerimiz Adem Köse atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada Kuruluşun İstanbul İl Başkanlığına iş adamı Hemşerimiz Adem Köse atandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığına Hemşerimiz Adem Köse atandı.
31 Mart 2020 Salı 13:44

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yönetmen Murat Uygur , yapmış olduğu resmi yazılı açıklamasında ” Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu kararıyla kuruluşumuzun , İstanbul İl Başkanlığına sayın Adem Köse atanmıştır. Kendisine ve ekibine güvenimiz tamdır “dedi .

Murat Uygur ” bu atama Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ferudun Cevahiroğlu‘nun yönetim kuruluna emri ve talimatıyla gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.