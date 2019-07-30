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GENÇ YÜZÜCÜLER KIYASIYA YARIŞTI

Bayburt’ta bu yıl 25. si düzenlenen Uluslar arası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında yapılan yüzme yarışması oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

GENÇ YÜZÜCÜLER KIYASIYA YARIŞTI
30 Temmuz 2019 Salı 16:09

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarışmaya katılan genç yüzücüler birincilik için kıyasıya yarıştılar.

12-14 yaş ve 15-17 yaş olmak üzere iki farklı kategoride yapılan yarışmayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse,  Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ve aileler izledi.

Oldukça heyecanlı anlara sahne olan yarışmada 12-14 yaş kategorisinde Zülküf Yıldızoğlu birinci, Vasip Efe Dağıstanlı ikinci, Yusuf Talha Polat üçüncü olurken, 15-17 Yaş kategorisinde ise Kerem Kürşat Türkmenli birinci, Ahmet Haşlak ikinci, Mehmet Hasan Erengil üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını ve hediyelerini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci takdim etti. Yarışmaya katılan tüm sporculara da ayriyeten madalya verildi.

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