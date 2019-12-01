GENÇ OSMAN DA YENİDEN 3 PUAN

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 11 puanla 16. Sırada bulunan Eyüp Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Eyüp Spor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Bayburt Özel İdare spor, Ligde 11 puanla 16. Sırada bulunan Eyüp Spor evine puansız gönderdi. Saat 13.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gol pozisyonları ilk yarı sonuna kadar gerçekleşmedi ve bu skorla biteceği beklenirken son 3 dakika da sahneye çıkan takım kaptanı Erol ilk yarı sonucunu belirledi. 1 - 0

Müsabaka da daha fazla gol beklenirken orta saha mücadelesi ve gol kaçırma yarışlına sahne oldu.

Maç Bayburt Özel İdare Sporun 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Bayburt Özel İdare Spor puanını 27’e yükseltti.

Temsilcimiz 08 Kasım 2019 Pazar günü Kastamonu Spor 1966’nın konuğu olacak.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: SELİM ÖZEN (xx), KEREM CANDAŞ (xx), MEHMET ÖZER (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xx),Alper (xx)(Dk.87 Burak x) ,Erol(xxx),Emre (xx),Bilal ( xx) ,Haydar (xx) (Dk. 90 Furkan ?) ,Niyazi (xx)(Dk.66 Mahmut x) , Yusuf Onur( xxx) , Azad (xxx) , Volkan( x ),Ethem (xx)

EYÜP SPOR: Alp ( xx ),Göksu (xx),Muharrem (xx),Kıvanç (x),Mahsun (x)(Dk.79 Metehan xx),Eren (x) ,Harun (xx)(Dk 46 Emre xx) ,Muhammet (xx) ,İzlem Anıl (xx),Egemen (x)(Dk.63 Gürcan xx) ,Ali (xx)

GOLLER: 42 Erol Bayburt Özel İdare Spor,

SARI KARTLAR: Erol,Mahmut,Haydar (Bayburt Özel İdare), Eren,Egemen (Eyüp Spor)