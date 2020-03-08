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GENÇ OSMAN DA UŞAK SPOR RÖVANŞI ALDI.

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 38 puanla 9.Sırada bulunan Uşak Spor ile karşılaştı.

GENÇ OSMAN DA UŞAK SPOR RÖVANŞI ALDI.
08 Mart 2020 Pazar 18:46

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Uşak Spor’a 3-2 yenilerek 3 puan kaybetti ve İlk Yarı 4-1 galip geldiği müsabakanın da rövanşını evinde vermiş oldu.

 

Saat 13.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada maçın 9. dakikasında ofsayt düşüncesi ile bırakılan topta Kadir topu ağlarla buluşturdu ve Rakip Uşak sporu öne geçirdi.

 

Ev Sahibi Ekip Bilal’ın ayağından yine penaltıyı gole çeviremez iken dakikalar 36 da sahneye çıkan Mert beraberliği yakaladı.ilk yarının bu skorla biteceğini düşünürken  45 dakika da kafa ile golü bulan Onur Erdem skoru Bayburt lehine 2 -1 e getirdi ve ilk 5 dakika bu skor ile sona erdi.

 

 

İkinci yarıya daha fazla gol için yüklenen ev sahibi Bayburt Özel İdare; aradığı golü bulamayınca 77 de yine Kadir ile takımını 2-2 beraberliğe getirdi.

 

Bu dakikadan sonra oyundan iyice kopan Bayburt Özel İdare spor galip gelmek için amaçsız ca rakip sahaya ataklar düzenlese de ceza sahası içerisinde Yusuf Onur’un rakibine yaptığı 9 kusurlu hareketten biri olan pozisyonda hakem Uşak Spor lehine beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Seçkin penaltı atışını gole çevirerek durumu 3-2  yaptı.

 

Bayburt Özel İdare spor ise 35 puana kalırken Uşak Spor 41 puana çıktı.

 

Bayburt Özel İdare spor haftaya Ankara Demir   spor deplasmanına gidecek.

 

STAD GENÇ OSMAN

 

 Hakemler: BURAK PAKKAN  (xx),YAVUZ BAHADIR ORDU  (xx), EMİR KILIÇARSLAN  (x)

 

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (x), Okan (x)(Dk. 60 Tolga ?)  ,Mert (xx) ,Bilal(x)

,Zafer (x) ,Rahmi Can (xx) ,Yusuf Onur  (xx) , Volkan (x) , Mahmut (x), ,İsmet (xx)(Dk.75 Doğan x),Onur Erdem (xx)

 

UŞAK SPOR: Hüseyin ( xx ),Berkay (x) ,Özer Ozan  (xx) ,Kadir Ari   (xxx),İbrahim (xx)( Dk 63 Ömer xx),Seçkin (xx) ,Abdullah (x) ,Yaser (x)(Dk.20 Noyan xx) ,Berat  (x),Selim  (xx) (Dk. 71 Emre x) ,Levent(xx)

 

GOLLER.: Mert,Onur Erdem Bayburt Özel İdare, Kadir,Seçkin  Uşak Spor

 

SARI KARTLAR: Okan ,Tolga,Doğan,Rahmi Can Bayburt Özel İdare, Seçkin,Abdullah,Selim,Berat Uşak Spor

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