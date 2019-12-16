GENÇ OSMAN DA SON MAÇTA HÜSRAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdarespor, 17. hafta maçında evinde Sakaryaspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Kastamonu deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle geri dönen Bayburt Özel İdarespor, ilk devrenin son maçında evinde karşılaştığı Sakaryaspor maçından da puansız ayrıldı. Saat 13.00'te Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın ilk yarısında iyi bir futbol sergileyen temsilcimiz uzaktan şutlarla rakip kaleyi yokladı ama sonuç alamadı. Maçın ikinci yarısında yine baskılı oynayan Bayburt Özel İdarespor, baskılı oynadığı son çeyrekte kontra ataktan kalesinde golü gördü. Berk İsmail Ünsal'ın attığı golle öne geçen Sakaryaspor, 85'de yine Berk İsmail Ünsal'ın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 75. dakikaya kadar poziyonu olmayan Sakaryaspor karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Öte yandan Sakaryaspor'un attığı ilk gole ise ofsayt tartışmaları damga vurdu. Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devre sona erdi. 27 puanla orta sıralarda ilk devreyi bitiren temsilcimiz ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta ligin son sıralarında yer alan Elazığspor'la deplasmanda karşılaşacak.





