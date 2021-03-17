Genç Osman Stadyumu’nda iyi mücadele ettiği Bayburt Özel İdare spor grup lideri Eyüp spor’a 3-1 mağlup oldu.

1922 Konya maçından var olan sakatlıklarla maça çıkan Bayburt Özel İdare spor maçın ilk dakikalarında atak bir futbol sergiledi. Eyüp spor tam kadro geldiği maçın 12. dakikasında kazandığı serbest vuruşta Tarık Tekdal’ın kafa vuruşuyla kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Yediği golden sonra erken toparlanan ev sahibi ekip rakip kalede kurduğu baskıda Eyüp spor defansındaki hatayı iyi değerlendiren Uğur Mustafa Türk 17. dakikada topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı 1-1. Beraberlik golü sonrası ayağa pas yaparak sarı siyahlıların atak yapmasına fırsat vermeyen Eyüp spor, bu kez Bayburt Özel İdare spor’un defansında yaptığı hatayı affetmedi ve Onur Eriş kaleci Emre Kırdal’ın üzerinden topu aşırarak topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına takımlar ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktılar. Rakibiyle başa baş mücadele den Bayburt Özel İdare spor’da beklenen gol gelmeyince ataklar sonuçsuz kaldı. 64. dakikada Eyüp spor ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazları olmasına rağmen maçın hakemi devam kararı verdi. Bayburt Özel İdare spor futbolcularından ve kulübesinden bu pozisyona itirazlar gelse de karar değişmedi.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde sağ taraftan atak geliştiren Eyüp spor, ceza sahası içerisinde yaşanan karamboldan yararlandı ve Kaleci Emre Kırdal’dan dönen topu Görkem Bitin ağlara göndererek takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü attı 3-1.

75. dakikadan sonra takımda değişikliklere giden ev sahibi Bayburt Özel İdare spor, yediği üçüncü golden sonra Eyüp spor kalesinde üst üste gol pozisyonları bulmaya başladı.Maçın son 10 dakikasında 3 net gol pozisyonu bulan ve değerlendiremeyen Bayburt Özel İdare spor 90 dakika sonrasında sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Eyüp spor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 68’e yükseltirken, Bayburt Özel İdare spor 30 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdare spor 18 Şubat Perşembe günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile mücadele edecek.

STAD :GENÇ OSMAN

Hakemler: OĞUZHAN AKSU (X),NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN (X), FERHAT ÇALAR (X)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus Emre (x),Savaş (xx),Emre Şahin (x)(Dk.87 Feridun ),Uğur Mustafa(xx) ,Ali Fırat(xx)(Dk.90Deniz x),Onur(x),İlker(x)(Dk.75 Osman x),Ömer (xx),Tolga (xx), Ramazan(x),Sefa(x)

EYÜP SPOR: Emrullah (xx),Sadık(x)(Dk.82 Mertcan x),Muhammed(x) ,Onur (xx)(Dk.75 Muharrem x),Serdar (x) ,Taha Can (x) ,Timur(x) (Dk 57 Mikail x) ,Taşkın (x)(Dk.82 Yasin x), ,Taha (xx)(Dk.57 Görkem xx),Tarık (xx)

GOLLER.: Dk.17 Uğur Mustafa (Bayburt Ö.i),Dk.12 Tarık,,Dk.28 Onur,Dk.75 Görkem (Eyüp Spor )

SARI KARTLAR: Sefa, Savaş, Fırat Bayburt Özel İdare, Görkem Eyüp Spor