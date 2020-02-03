GENÇ OSMAN DA HAKEM REZALETİ

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 41 puanla 2.Sırada bulunan Bandırma Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Bandırma Spor’a 1- 3 yenilerek 3 puan kaybetti.

Saat 13.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Soğuk hava oynanan maçın 8. dakikasında Bilal Gülden attığı golle Bayburt Özel İdare spor 1-0 öne geçti.

Orta saha mücadelesiyle geçen ilk 45 dakika Orta Hakem Levent Balcı verdiği ve özellikle ev sahibi Bayburt Lehine vermediği 2 penaltı pozisyonu ile mücadelenin önüne geçerek seyircilerden yoğun tepki aldı. İlk yarı ev sahibi Bayburt Özel İdare sporun 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarıya daha istekli ve atak başlayan konuk takım 50. dakikada Erkan Taşkıran’ın kaydettiği golle eşitliği sağladı 1-1. Bayburt Özel İdare spor’da golü atan Bilal Gülden rakibine yaptığı sert hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibine karşı ataklarını sıklaştıran Bandırma spor oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirdi ve rakip kalede gol pozisyonları bulmaya başladı. Maçın 66. dakikasında Bandırma spor’dan Sinan Akaydın takımının ikinci golünü attı ve durum 2-1 oldu.

Bu dakikadan sonra oyundan iyice kopan Bayburt Özel İdare spor defansında boşluklar vermeye başladı. Bandırma sporun ilk golünü kaydeden Erkan Taşkıran maçın skorunu belirleyen golü attı ve maçın 90 dakikası 3-1 konuk ekip Bandırma sporun üstünlüğü ile yamalmandı.

Bandırma spor aldığı galibiyetle puanını 44 yaparken, Bayburt Özel İdare spor ise 29 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdare spor haftaya Niğde Anadolu spor deplasmanına gidecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: LEVEN BALCI (x),EMİR ERAY EYİSOY (x), TOLGA ÖZCAN (x)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (x), Mert(xx),Bilal(x),Zafer (x),Rahmi Can ( x) (Dk.74 Sertan xx),Yusuf Onur (xx) ,Tolga (x)(Dk.62 Mahmut? ) ,Burak (xx),Volkan (x) ,İsmet (x), , Onur Erdem (xx) (Dk.56 Okan x)

BANDIRMA SPOR: Zülküf ( xx ),Fırat (xx),Feyyaz (xx),Sinan (xxx),Erkan (xxx),Hüseyin (xxx) ,Hakan (xx) ,Onur (xx) ,Samet (xxx),Benhur (xx) ,İrfan (xx)

GOLLER.: 8 Dk.Bilal Bayburt Özel İdare Spor - 49.76 Dk. Erkan,65Dk. Sinan Bandırma Spor

KARTLAR: Mert Bayburt Özel İdare ,

KIRMIZI KART DK.52 Bilal (Bayburt Özel İdare),