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GENÇ OSMAN DA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ.

Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 16.00 da başlayan karşılaşmada 1461 Trabzon Spor’u ağırladı.

GENÇ OSMAN DA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ.
03 Eylül 2018 Pazartesi 10:42

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı 1461 Trabzon Spor’u 1-0 mağlup etti.

Bayburt İl Özel İdare , Genç Osman’da ligin genç ve Trabzon Sporun Pilot takımı hüviyetindeki  1461 Trabzon Spor’u ağırladı. Karşılaşmada Bayburt 3 puanın sahibi oldu.

Müsabakanın 21 Dakikasında Selçuk Kaban’ın etkili ortasına öldürücü vuruşu yapan Eren skoru 1-0 yaptı.

 İlk yarı 1 – 0 ev sahibi Bayburt ‘un üstünlüğü ile sona erdi.

 Maçın ikinci yarısına 1 – 0 lık üstünlükle başlayan Bayburt İl Özel İdare ; çok fazla rakip takımın üzerine gitmediği mücadelede rakibin ataklarını etkisiz kılan Bayburt İl Özel İdare maçın 90 dakikasında rakibinden daha iyi mücadele etti ve 3 puanı hak eden takım oldu.

Maç bitiminde futbolcular büyük sevinç yaşarken seyirciler ve taraftarlar Şampiyon tezahüratı yaptılar.

 Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Fatsa Belediye spor ile deplasmanında mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: VOLKAN ŞEKER  (xx), METİN CEBECİ  (xx), METİN YALÇIN  (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol (xx), Ali Kemal  (xx),Selçuk (xx),Serdar (x)( Dk. 78 Feyyaz (x),Haydar (xx) (Dk.80Kaan (x)),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xx) Eren (xxx)(Dk. 83 Selçuk Hakalmaz xx),Volkan (xx),İsmet (xx)

1461 TRABZON:  Bahadır Han ( xx), İsmail (x),Yunus Emre (xx),Mert(xx),Burak (x)(Dk. 75 Ferhat (xx) , Furkan (xx) ,Hüseyin (xx) ,Sami Can(xx),Safa(x) (Dk 64 Alpay  (xx), Bekir  (xx)(Dk.64 Yağızcan (xx) ,Serkan(xx),

 GOLLER: Dk. 21 Eren Bayburt İl Özel İdare

SARI KARTLAR: Selçuk Bayburt İl Özel İdare, Yunus Emre,Serkan 1461 Trabzon

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