Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 14.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 8 puanla 13. Sırada bulunan Ergene Velimeşe spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Ergene Velimeşe Spor 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayburt Özel İdare Spor sezonun 9 haftasında kendi sahasında mücadele ettiği Ergene Velimeşe Sporu 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt Özel İdare spor, Ligde 8 puanla 13. Sırada bulunan Ergene Velimeşe sporu evine puansız gönderdi. Saat 14.00’ te Genç Osman Stadyumunda oynanan karşılaşmada gol pozisyonları 2 yarıda gerçekleşti.

Seyir zevki açısından Yağmur altında geçen mücadele de karşılıklı faullerin yapıldığı, orta saha mücadelesine sahne oldu. İlk 45 dakika sonunda takımlar 0-0 lık sonuçla soyunma odasına gittiler.

İlk Yarısı 0-0 biten maçın ardından Bayburt Özel İdare spor maçın son çeyreğinde golcüsü Tayyib’in mükemmel ötesi kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Müsabaka da ikinci golü bulmak için atak üstüne atak tazeleyen ev sahibi Bayburt Özel İdare aradığı 2 golü yine tayibin ayağından Penaltı vuruşu ile buldu. Furkan'ın güzel pasını gol vuruşu yapan Tayyib’in şutunu eli ile çıkaran Serkan topu filelere gitmekten kurtarırken Kırmızı kart ile oyun dışına çıkarken Ev sahibi takımada Penaltı vuruşu hakkı tanıdı. Topun başına geçen Tayyib net vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 2-0

Mücadele böyle bitecek derken müsabakanın 90 dakikasında Rakip Ergene Velimeşe Sergenin ayağından gol bulsa da Maç Bayburt Özel İdare Sporun 2-1 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Bayburt Özel İdare Spor puanını 14 e yükseltti

Temsilcimiz 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Utaş Uşak spor’un konuğu olacak.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: ONUR BİNGÖL (xx), VURAL GÜL (xx), EMİR KILIÇARSLAN(xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xxx),Erol(xxx),Okan ( xx) ,Emre(xx) Haydar (x)(Dk. 64 Niyazi x) ,Sinan (x)(Dk.65 Furkan x) ,Tayyib ( xxx), Yusuf Onur( xxx) , Azad (xxx) , Ethem Ercan (xxx) ,Muhammet Mahmut (xxx)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan ( x ),Baran (xx),Ömer Alp (xx)(Dk.79Sinan xx) ,İbrahim Fatih (xx),Onat Kutay (x) ,Mustafa (x)(Dk.37 Sergen xx) ,Savaş (x) ,Sabutay Alper (xx) ,Eser (xx),Serkan (xx) ,Muhammet Raşit (xx)

GOLLER: 70,85 Tayyib Bayurt Özel İdare Spor,90 Sergen Velimeşe spor

SARI KARTLAR: Erol, Ethem (Bayburt Özel İdare) Ömer Alp, Savaş (Ergene Velimeşe Spor

KIRMIZI KARTLAR: Serkan Ergene Velimeşe