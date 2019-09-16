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GENÇ OSMAN DA 3 PUAN KAYBI YAŞANDI.

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.30 da başlayan karşılaşmada Ligde 2 de 2 yapan takımı Kırşehir Bld. Spor ile karşılaştı.

GENÇ OSMAN DA 3 PUAN KAYBI YAŞANDI.
16 Eylül 2019 Pazartesi 14:51

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Kırşehir Bld. Spor’u 3 –  yenilerek 3 puanı kaybetti

 

Bayburt Özel İdare Spor sezonun üçüncü haftasında kendi sahasında mücadele ettiği Kırşehir Belediye spor’a 3-0 mağlup olarak son iki hafta içerisinde ikinci mağlubiyetini aldı.

 

Maça iyi başlayamayan ve pas hatası yaparak oyunun üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı siyahlı ev sahibi ekip, rakip kaleye gitmekte zorlandı.

 

Maçın 30. dakikasında Kırşehir Belediye spor’dan Emrah Dağ takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu gol ilk yarının da tek golüydü.

 

Maçın ikinci yarısına değişiklik yaparak başlayan Bayburt Özel İdare spor’un oyununda değişen bir şey olmadı ve pas yapamayan, rakip kaleye gidemeyen ve mücadele gücü olmayan bir görüntü sergiledi.

 

Kırşehir Belediye spor maçın ikinci yarısının 59. dakikasında İsmail Düzgün ve 63. dakikada ise ilk golün sahibi Emrah Dağ’ın attığı gollerle sahadan 3-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılarak puanını 9 yükseltirken liderliğini de devam ettirmiş oldu.

 

Sezonun ilk 3 haftasında bir galibiyet ve iki yenilgi alan Bayburt Özel İdare spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bandırma spor’la deplasmanda mücadele edecek.

 

STAD GENÇ OSMAN

 

 Hakemler: ÖMER TOLGA GÜLDİBİ   (xxx), SERDAR İLA  (xx), ONUR TANRIVERDİ  (xx)

 

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xx),Erol  (xx),Emre (xx) (Alper xx),Bilal (x ),Haydar (x)( Dk. 46 Okan x) ,Nevzat (x)(Dk.67 Alperx) ,Furkan ( xx)(Dk.62 Burak x),Niyazi (xx),Yusuf Onur (xxx) , Ethem Ercan (xx) ,Muhammet Mahmut  (xx)

 

KIRŞEHİR BLD. SPOR: Bekir ( xx ),Birol (xx),Emrah (x), İsmail (xxx)(Dk.75 Turan x) ,Ahmet (xx)(Dk 87 Berkay x),Serhat (x) ,Erbay (x) ,Oğuzhan  (xx),Volkan  (xx),Onur  (xx) ,Yusuf  (xx)(Dk. 3 Yaşar x)

 

 

GOLLER: 30,63 Emrah, 59 İsmail (Kırşehir Bld. Spor)

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