GENÇ OSMAN DA 3 PUAN HASRETİNE YİNE DEVAM EDİYOR

Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Ligde 35 puanla 8.Sırada bulunan Piserro Kahramanmaraş Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Piserro Kahramanmaraş Spor’a 3-0 yenilerek 3 puan kaybetti.

Saat 13.00’te Genç Osman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada maçın 11. dakikasında ofsayt düşüncesi ile bırakılan topta Cerem Talha topu ağlarla buluşturdu ve Rakip Piserro Kahramanmaraş sporu öne geçirdi.

İlk yarı Piserro Kahramanmaraş Sporun 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarıya en azından beraberlik için yüklenen ev sahibi Bayburt Özel İdare; aradığı golü bulamayınca 82 dakika da Emrah ile kaleci Alişa’nın anlaşmazlığından yararlanan Fatih takımını 2-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra oyundan iyice kopan Bayburt Özel İdare spor fark açılmaması için defansa çekilerek skoru korumaya çalıştılar dakikalar 89 gösterirken Emrah’ın Ceza Alanı içerisindeki hamlesine Hakem Burak Olcar beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Haluk penaltı atışını gole çevirerek durumu 3-0 yaptı.

Bayburt Özel İdare spor ise 32 puana kalırken Piserro Kahramanmaraş spor 38 puana çıktı.

Bayburt Özel İdare spor haftaya Ergene Velimeşe spor deplasmanına gidecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: BURAK OLCAR (xx),VURAL GÜL (xx), NURETTİN DİNÇER DEMİR (x)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xx), Okan (x),Mert (x)(Dk 73 Setan x),Bilal(x)(Dk.86 Eşref x),Yusuf Onur (xx) ,Tolga (x)(Dk.60Volkan x) ,Emrah (xx) ,Burak (xx),Mahmut xx, ,İsmet (x),Onur Erdem (xx)

P.KAHRAMANMARAŞ SPOR: Özkan ( xx ),Hüseyin Cihan (x)(Dk 60 Fatih xx),Cerem Talha (xxx)(Dk.74 Hakkı x),Caner (xx),Gökhan (xx),Bayram (xx) ,Muhammet Enes (x)(Dk 82 Haluk x) ,Recep (xx) ,Hüseyin (x),Gürcan (xx) ,Orhan (xx)

GOLLER.: Cerem Talha,Fatih,Haluk Piserro Kahramanmaraş Spor

SARI KARTLAR: Okan ,Bilal,Volkan, Bayburt Özel İdare, Caner,,Muhammed Enes Piserro Kahramanmaraş Spor

KIRMIZI KART: Burak Bayburt Özel İdare Spor