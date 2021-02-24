Etimesgut’tan puansız döndük..

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Etimesgut Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Saat 13.00 de başlayan maçın 43. dakikasında Mustafa Uğur Türk’le 1-0 öne geçen Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarının 49 ve 58. Dakikalarında Etimesgut Belediyespor’dan Ömer Faruk Ermeç’in attığı gollerle 2-1 mağlup duruma düştü.
Maçın uzatma dakikalarında Hasan Ahmet Sarı, Etimesgut Belediyespor’un üçüncü golünü kaydetti 3-1. Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.
Etimesgut Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltirken Bayburt Özel İdarespor 26 puanda kaldı.
Sarı siyahlılar 4 Mart Perşembe günü Genç Osman Stadyumunda Kastamonuspor’la karşılşaşacak.
Haftanın maç sonuçları:
Etimesgut Belediyespor 2 – 1 Bayburt Özel İdare Spor
Van Spor 1 – 2 Karacabey Belediyespor
Turgutluspor 1 – 1 Serik Belediyespor
1922 Konyaspor 1 – 3 Pendikspor
Eyüpspor 4 – 0 Mamak FK
Tarsus İdman Yurdu 2 – 1 Kırşehir Belediyespor
Kırklarelispor 1 – 2 Bodrumspor
Kastamonuspor 2 – 0 Elazığspor
Kardemir Karabükspor 1 – 2 Sivas Belediyespor
Pazarspor 2 – 3 Sakaryaspor