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Etimesgut’tan puansız döndük..

Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Etimesgut Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Etimesgut’tan puansız döndük..
24 Şubat 2021 Çarşamba 17:04

Saat 13.00 de başlayan maçın 43. dakikasında Mustafa Uğur Türk’le 1-0 öne geçen Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarının 49 ve 58. Dakikalarında Etimesgut Belediyespor’dan  Ömer Faruk Ermeç’in attığı gollerle 2-1 mağlup duruma düştü.

Maçın uzatma dakikalarında Hasan Ahmet Sarı, Etimesgut Belediyespor’un üçüncü golünü kaydetti 3-1.     Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.

Etimesgut Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltirken Bayburt Özel İdarespor 26 puanda kaldı.

Sarı siyahlılar 4 Mart Perşembe günü Genç Osman Stadyumunda Kastamonuspor’la karşılşaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Etimesgut Belediyespor  2 – 1  Bayburt Özel İdare Spor

Van Spor       1 – 2   Karacabey Belediyespor

Turgutluspor  1 – 1  Serik Belediyespor

1922 Konyaspor       1 – 3   Pendikspor

Eyüpspor       4 – 0   Mamak FK

Tarsus İdman Yurdu 2 – 1  Kırşehir Belediyespor

Kırklarelispor  1 – 2  Bodrumspor

Kastamonuspor        2 – 0   Elazığspor

Kardemir Karabükspor        1 – 2   Sivas Belediyespor

Pazarspor      2 – 3   Sakaryaspor

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