ELAZIĞDAN PUAN ÇIKMADI

TFF Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devre müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı.

Devre arasında takımın başına Hakan Yılmaz'ı getiren ve 14 yeni transfer gerçekleştiren Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarının ilk maçında Elazığ deplasmanına konuk oldu. Saat 13.00'te Doğukent Çim Saha Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz 2. dakikada golü buldu. Uğur Mustafa Türk'ün attığı golle 1-0 öne geçen temsilcimiz, 9. dakikada ise kalesinde gol gördü.

Elazığspor'a beraberliği getiren golü Muhammet Umut Akbulut kaydetti.

1-1 Maçta rakibe oranla gol yollarında daha etkili bir görüntü çizen Bayburt Özel İdarespor, 28. dakikada yeniden üstünlüğü sağladı. İbrahim Alan'ın attığı golle durumu 2-1'e getiren temsilcimiz, ilk 45. dakikada bu skoru korudu. Maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergileyen evsahibi Elazığ, 49. dakikada Yiğitcan Erdoğan beraberliği sağladı. Karşılıklı taklarla geçen maçın son dakikalarında Elazığspor üstünlüğü de sağladı.

85. dakikada Cengizhan Akgün'ün attığı gol üç puanı Elazığspor hanesine yazdırdı. Karşılaşma Elazığspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.





