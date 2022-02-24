DÜNYA ŞAMPİYONU ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda Dünya Şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Yıldızoğlu’nu tebrik eden Başkan Pekmezci “Her zaman ifade ettiğimiz gibi sporcularımızın hep yanında olacağız. Yusuf kardeşimiz başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek bizleri gururlandırıyor. Kendisi Bayburt’umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimiz salon sporlarında oldukça iyi bir ivme yakaladı. Yusuf gibi sporcularımız oldukça bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağından şüphemiz yok kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonu Yıldızoğlu ise Başkan Pekmezci’ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.