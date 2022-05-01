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DİYARBAKIR DEPLASMANINDAN 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Diyarbakırspor ile karşılaştı.

DİYARBAKIR DEPLASMANINDAN 3 PUAN
01 Mayıs 2022 Pazar 18:05

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor, zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, play-off umutlarını artırdı.

Play-off mücadelesi veren Çorum FK'nın düşme hattında bulunan Adıyamanspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesi, temsilcimizi ilk 5'e taşıdı. Diyarbakır Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanan karşılaşmayı Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Kerem İlitangir üçlüsü yönetti.

Maçın 16. dakikasında sağdan yapılan ortaya rakip oyuncular arasında iyi yükselen İlker Sayan, kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 16. dakikada gelen bu gol maçın da sonu oldu.  Bayburt Özel İdarespor 1-0 galip ayrıldığı maçın ardından puanını 63'e yükselterek, ligde 5. sıraya yükseldi.

Ligin son haftasında Tekirdağ ekibi Ergene Velimeşespor ile Gençosman Stadyumu'nda karşılaşacak olan Bayburt Özel İdarespor, maçtan 3 puanla ayrılması halinde play-off mücadelesi oynamaya hak kazanacak. Öte yandan düşe hattındaki Adıyamanspor ile deplasmanda oynayan Çorum FK son dakikalarına 2-1 üstün girdiği maçın son anlarında kalesinde gol gördü.

 36. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

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