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DEMİR GRUP SİVAS SPOR KULÜP BAŞKANI OTYAKMAZ’DAN AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR’A ZİYARET

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz TFF İkinci Lig Kırmızı Grup Play Off Çeyrek Final müsabakalarına katılan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor kulübüne ziyaret gerçekleştirdi.

DEMİR GRUP SİVAS SPOR KULÜP BAŞKANI OTYAKMAZ’DAN AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR’A ZİYARET
13 Mayıs 2022 Cuma 20:16

BAYBURTGÜNDEM- An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor sosyal tesislerinde Kulüp Başkanı Celil Çalışkan tarafından karşılanan Demir Grup Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri ile oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette 16.05.2022 Pazartesi günü oynanacak olan 1461 Trabzon F.K Çeyrek Final ikinci karşılaşması için başarı dileklerinde bulundular.

               Başkan Çalışkan; Demir Grup Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüp Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden çok memnun olduğunu dile getirerek Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede başarılar diledi.

               Demir Grup Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüp Başkanı Celil Çalışkan’a isminin yazılı olduğu forma takdim ederken Başkan Çalışkan’da Bayburt’un yöresel tatlarından hediye paketi takdim etti.

 

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