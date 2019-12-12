Demir Bilekler Altınla Ödüllendirildi

Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda geleneği bozmadı ve aldığı derecelerle Türkiye’nin ve Bayburt’un gururu oldu.

65 kiloda Yusuf Ziya Yıldızoğlu Sağ Kol Dünya Şampiyonu olurken 100 Kiloda Tuncay Başaran sağ kolda dünya ikincisi 85 kiloda Cabir Çelik ise sol kol dünya üçüncüsü oldu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal ve Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Başkanı Ünal Çelik ile beraber ziyaretine gelen milli sporcuları altınla ödüllendirerek başarılarının devamını diledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.