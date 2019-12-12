 ﻿

Demir Bilekler Altınla Ödüllendirildi

Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda geleneği bozmadı ve aldığı derecelerle Türkiye’nin ve Bayburt’un gururu oldu.

Demir Bilekler Altınla Ödüllendirildi
12 Aralık 2019 Perşembe 12:33

             65 kiloda Yusuf Ziya Yıldızoğlu Sağ Kol Dünya Şampiyonu olurken 100 Kiloda Tuncay Başaran sağ kolda dünya ikincisi 85 kiloda Cabir Çelik ise sol kol dünya üçüncüsü oldu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal ve Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Kulübü Başkanı Ünal Çelik ile beraber ziyaretine gelen milli sporcuları altınla ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Bayburt’ta ,Temizlik İşçisi kadın öldürüldü..
Sonraki Haber
20 Kıbrıs Gazisine Madalyaları Takdim Edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.