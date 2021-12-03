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Demir Bilek Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Yeniden Dünya Şampiyonu

Bayburtlu Bilek Güreşi Sporcusu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, adını dünya şampiyonluğuna bir kez daha yazdırdı.

Demir Bilek Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Yeniden Dünya Şampiyonu
03 Aralık 2021 Cuma 17:08

BAYBURTGÜNDEM-   Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburtlu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 65 kilo sağ kolda yeniden Dünya Şampiyonu oldu. 

24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın son gününde, büyükler kategorisinde yarışan milli sporcular 3 Altın, 4 Bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandılar. Milli Takımı Genel Takım sıralamasında dünya üçüncülüğüne taşıyan ekipte Bayburtlu sporcu Yusuf Ziya Yıldızoğlu da yer aldı.  

2020 yılında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Yıldızoğlu, 2021 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 5 maç attı.

Son maçında Rus rakibini geçen Yıldızoğlu, adını bir kez daha dünya şampiyonluğuna yazdırarak, ay-yıldız bayrağı göndere çekti.

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Demir Bilek Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Yeniden Dünya Şampiyonu
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